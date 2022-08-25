Evliliği güçlendirmenin 4 kısa yolu

Evlilikler zaman geçtikçe sıradan bir hale gelir. Evliliğin monotonlaşması çiftlerin birbirlerinden sıkılmasına sebep olur. Evliliğinizi canlandırmak ve eskisinden daha da güçlü bir bağ kurmak için bazı değişimler yapmanız gerekir. Mutlu ve güçlü bir evliliğe sahip olmak için çabaladığınızda her şey daha mükemmel bir hale gelebilir. Güçlü evlilik için yapılması gerekenler nelerdir? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımıza bakabilirsiniz.

Her ilişki zamanla yıpranabilir. Özellikle uzun süreli evlilikleri canlı tutmak sanıldığı kadar kolay olmaz. Tüm olumsuz gelişmeleri birlikte başarabildiğiniz anda ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Ancak bunun için biraz çaba göstermeniz gerekir. Peki, evliliği güçlendirmenin yolları nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

DEĞİŞİKLİK YAPIN

Evlilikler rutin bir hal aldığında sıkıcı olur. Çiftler birbiriyle vakit geçirmek bile istemez. Bu sebeple günlük rutinlerinizin dışına çıkarak değişiklik yapmanız gerekir.

Daha önce hiç yapmadığınız ya da uzun zamandır yapmadığınız şeyleri deneyin. Örneğin; sürpriz bir akşam yemeği organize edin ya da birlikte sinemaya gidin. Her günü evde geçirerek monotonlaşmak ilişkinize sadece zarar verir.

İLGİNİZİ EKSİK ETMEYİN

Evliliklerde zaman geçtikçe çiftlerin birbirlerine olan ilgisi azalır. Her anı birlikte geçirmek eşinizi merak etmenize ve özlemenize engel olur.

Bu durumda da ilgi eksikliği yaşanır. Bu sebeple ilişkinizi canlı tutmak için eve her geldiğinde onunla ilgilenmeye çalışının. Günün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğini sorun.

Başına gelen olayları ve gelişmeleri keyifle dinleyin. Onunla her şeyi paylaştığınızda aranızdaki bağ daha güçlü hale gelir. Güçlü bir evlilik için ilgilenmeniz ve onu can kulağı ile dinlemeniz şart.

BİRLİKTE GÜZEL VAKİT GEÇİRİN

Evliliklerde birlikte gülebilmek partnerlerin birbirine daha çok yakınlaştırır. Bu sebeple ikinizin de çok seveceği aktiviteler yapabilirsiniz.

Hoşlandığınız şeyleri keşfettikçe ve ortak bir noktada birleştikçe ilişkiniz daha keyifli bir hale gelebilir.

Birbirinizi güldürmek için espriler ve komik şakalar yapın. Birbirinize hoşunuza gidecek isimler takın. Birlikte özel alanlarınız arttıkça evliliğiniz daha keyifli hale gelir.

DOĞRU ŞEKİLDE TARTIŞIN

Evliliklerde sorunlar ve tartışmalar kaçınılmaz olur. Evliliğinizin zarar görmemesi için doğru şekilde tartışmanız gerekir. Fikir ayrılığı yaşadığınız zamanlarda eşinizle nazikçe koşunun.

Bağırmak ve kavga etmek yerine sorunları güzel ve tatlı bir dille anlatın. Doğru şekilde tartışmayı öğrendiğinizde birlikte daha az sorun yaşarsınız.

Ayrıca sorunlarınızı konuşarak çözmek daha anlaşılır olmanıza yardımcı olur. Birlikte sorunların üstesinden nazikçe gelebilmek evliliğinizi daha güçlü hale getirir.

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25/08/2022 21:04