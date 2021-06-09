“Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi” Görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”ni görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında bugün toplandı.

Komite gündeminde bulunan “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”nin genel görüşmesine devam etti. Komite bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılık’tan Meryem Beşoğlu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Hasan Esendağlı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Neşe Serinsu katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.

Yasa önerisi, evlilik dışı doğan çocuklara yönelik haksızlıkları Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve Aile Yasası’na uygun şekilde gidermeyi amaçlıyor.

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09/06/2021 14:44