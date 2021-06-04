Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, hamilelik iddialarına noktayı koyduktan sonra evlilik teklifiyle gündemde.

Uzun süredir İspanya’nın Ibiza adasında sevgilisi ile tatilin keyfini doyasıya çıkaran bir çocuk annesi Subaşı, dün aldığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçtu.

Mohammed Alsaloussi'un evlilik teklifini kabul eden 30 yaşındaki Instagram fenomeni, romantik karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı’nın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.



Evlilik teklifi aldığı 2 Haziran 2021 tarihini not eden Subaşı, "Dünyadaki en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an. Duygularımı anlatacak kelime yok" notunu yazdı.

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04/06/2021 10:40