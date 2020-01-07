Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Mobilya Fuarı 23 Ocak’ta Açılıyor

10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ve Mobilya Fuarı, 23 – 26 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleşiyor.

UNIFEX Fuarcılık ve Organizasyon Ltd.’den verilen bilgiye göre, fuarda, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 10. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunulacak.

Ayrıca ilk kez düzenlenecek Mobilya Fuarı’nda ise ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturacak.

Fuarla ilgili bilgi 0548 830 3000 numaralı telefon ve [email protected] adreslerinden temin edilebilecek.

07/01/2020 14:51