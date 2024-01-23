Evlilik ve Düğün Hazırlıkları ile mobilya fuarı 25 Ocak’ta açılıyor

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23/01/2024

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Evlilik ve Düğün Hazırlıkları ile mobilya fuarı 25 Ocak’ta açılıyor

“Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” ve “3. Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı” 25 – 28 Ocak tarihlerinde Lefkoşa Fuar Alanında düzenlenecek.

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre,  fuar, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirirken ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturacak.

Fuarlar Perşembe-Cumartesi 18.00-23.00, Pazar günü ise 16.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek.

23/01/2024 09:56
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TAGS: Evlilik, Düğün, Hazırlıkları, mobilya, fuarı
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