Evlilikler uzun sürmüyor

Mahkemelerin "2020 yılı faaliyet raporu"na göre, geçen yıl 951 çift evlenirken 841 çift boşandı.

İstatistiklere göre, boşanan 841 çiftten 603’ü, "karşılıklı anlaşarak", 220'si "şiddetli geçimsizlik" ve 18 çift "ayrı yaşama" gerekçesi ile boşandı.

Verilere göre, 2020 yılı içerisinde boşanan 841 çiftin 29’u evliliğinin ilk yılında 6’sı 2’nci yılda ayrıldı.

Çiftlerden 13’ü, 3’üncü yıl, 10’nu 4’üncü yıl, 4’ü 5’inci yılda boşandı. 6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı 51 oldu. 45 çift 11-15 yıllık, 62 çift 16 yıl evli kaldı.

İstatistiklere göre, 2020 yılında boşanan 841 çiftin 257’sinin evliliklerinden çocuğu yok. 287 çiftin 1, 241 çiftin 2, 42 çiftin 3, 10 çiftin 4, 4 çiftin 5 çocuğu var.

2020 yılı Faaliyet Raporları'na göre, 2019 yılına oranla boşanmalarda, yüzde 6.24 azalma oldu.

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26/05/2021 09:07