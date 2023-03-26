Evliliklerde tatmin duygusunu azaltan tehlike: Anhedoni

Bir bireyin eskiden keyif alarak yaptığı şeylerden artık eski keyfini almaması ve bu şeylere ilgisinin azalması olarak tanımlanan 'anhedoni' adlı psikolojik rahatsızlığın evliliklerdeki tatmin seviyesini azalttığı ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre uzmanlar, sosyal anhedoni diye bilinen psikolojik bir rahatsızlığın evliliklerdeki tatmin seviyesini azalttığına dikkat çekiyor.

Motivasyon, haz beklentisi ve ilgide azalmayla kendini gösteren sosyal anhedoninin eşler arasında uyumsuzluğa ve zamanla yıkıcı bir iletişime yol açabileceği belirtiliyor.

Özellikle sosyal etkileşimlere daha az ilgi gösteren kişilerin ait olma ihtiyaçları daha az. Bu durum da sosyal anhedoniyle ilişkilendiriliyor.

Ancak anhedoni, içe dönük olmak veya sosyal kaygı taşımakla aynı şey değil. Sosyal anhedonisi olan kişiler, sosyal etkileşimlerden zevk almadıkları için bu etkileşimlere girmede daha isteksiz davranıyor.

Sosyal anhedoninin belirtileri arasında ise şunlar yer alıyor:

Sosyal geri çekilme

İlişki kurmaktan kaçınma

Duygusal tepkilerde azalma

Depresyon

Uyum sağlamakta zorluk

Sosyal anhedonisi daha fazla olan kişilerin evliliklere ve uzun süreli ilişkilere girme olasılığının daha düşük olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, yakın zamanda Singapurlu araştırmacılar, bir bireyin sosyal anhedonisinin evlilikteki her iki partner üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmanın sonucunda; sosyal anhedoninin geçerli olduğu ilişkilerde "talep-geri çekilme" adı verilen bir iletişim türünün hakim olduğu ortaya çıktı.

Yani bir partnerin sorunu tartışmaya çalıştığı, diğerininse tartışmadan kaçındığı veya tartışmayı bitirdiği görülüyor.

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26/03/2023 20:42