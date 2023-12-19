Evrak sahteleme, hırsızlık ve ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklandı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde resmi evrak sahteleme, sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanan Nijerya uyruklu Boakai Andy Jalieba hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığı 3 yıl hapse mahkum etti. Sanık hakkında verilen kararı Yargıç Barkın okudu. Barkın, sanığın resmi evrak sahteleme, sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılandığını söyledi. Yargıç, sanığın 2023 yıl Ocak ayında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden bir parça kıyafet çaldığını, yakalanınca kendisini polise başka bir şahıs olarak, tanıttığını ifade etti. Yargıç, sanığın kimliğine büründüğü şahıs adına hazırlanan teminat formu ile dava tebliği belgesini imzalayarak, resmi evrakları sahtelediğini belirtti. Yargıç, sanığın ülkede kaçak yaşam sürerken, bu suçları işlemesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirildiğini ifade etti. Yargıç, sanığın 21 yaşında genç ve sabıkasız oluşunu, cezasını ailesinden uzak bir ülkede çekecek olmasını ise lehinde hafifletici etken olarak, değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç Barkın, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)