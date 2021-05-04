Evrak sahtelemekle suçlanan Aysu İnan teminata bağlandı!

Girne’de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aysu Emre İnal yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin, 30 Nisan 2021 tarihinde Girne Vergi Dairesinden alınan bilgide Vergi dairesine Mete Güven Muhasebe ofisinden kendilerine sunulan kiracısı (Akana Medikal Eğitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret ltd) tarafından, mal sahibi Mustafa Bilgiç olup 01.04.2021-01.05.2021 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesi fotokopisi üzerindeki mal sahibi Mustafa Bilgiç’in imzasının bulunduğu yerdeki imza ile ellerindeki mevcut kira sözleşmesi üzerindeki Mustafa Bilgiç'in imzası arasında fark olduğu ve sözleşmenin sahte ola bileceği bilgisi alınarak konu sözleşme fotokopisi vergi dairesinden alınarak ayni gün Mustafa Bilgiç’e gösterildiği zaman imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, Bilgiç’in kendisinin sözleşmede gecen daire ile ilgili olarak mal sahibi Aysu Emre İnal’a ait olan “Akana Yaratıcı Drama ve Danışmanlık Merkezi” adına 01.11.2020-30.10.2021 tarihlerini kapsayan bir sözleşme yaptığının tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlı Aysu Emre İnal'dan konu ile ilgili izahat istendiğini ve yapılan soruşturmada, Mustafa Bilgeç’in eşi olan Pembe Bilgiç’e önceden yeni şirket kurduğunu ve bu şirket adına bir sözleşme yapması istediğini bildirdigini ve 29.04.2021 tarihinde sözleşmede geçmekte olan daire ile ilgili yapılan yeni sözleşmenin site görevlisi olan Ahmet Dişikırık tarafından site içerisinde öğle saatlerinde kendisine ulaştırıldığını beyan etmiştir. Polis, Pembe Bilgiç ve Ahmet Dişikırık'tan yapılan soruşturmalarda ise herhangi bir yeni sözleşme hazırlanmadığı ve zanlı ya böyle bir sözleşme ulaştırılmadığının tespit edildiğini mahkemey aktardı.konu ile ilgili Mete Güven Muhasebe Ofisinden yapılan soruşturmada ise zanlının Türkiyede tescilli olan Akana Medikal Egitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret ltd Şti isimli iş yerinin bir şubesini KKTC’de açtığı,Türkiye Ticaret Bakanlığından Kira yardımı alması için konu iş yeri adına yapılacak kira sözleşmesini, Gelir ve Vergi dairesinde onaylatması gerektiğinden zanlının kendilerine 29.04.2021 tarihinde Vergi dairesinden alınan kira sözleşmesini götürmesinin ardından, konu sözleşmeyi vergi dairesine götürüp pullattıklarının tespit edilip, sözleşmenin aslı emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, ayn gün zanlının Girne’deki, ikametgahında yapılan aramada 1adet Laptop, 1adet printer, Girne’deki iş yerinde yapılan aramada sahte olduğuna inanılan 3 adet kira sözleşmesi, 1 adet harddsik printer ve PN 322 plakalı arabası içerisinde 1 adet daha Laptop ve Cep telefonu bulunarak emare aldığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı ve izinli olarak KKTC2de kaldığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın ,bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışı çıkış yasağı ve iki haftada bir ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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04/05/2021 18:08