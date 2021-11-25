Evrak sahtelemekten bir kişi tutuklandı!

Gazimağusa’da, J.J.D.(E-70), çalışmakta olduğu şirket adına, Endonezya’da faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32.000.000 Euro paranın havale edilmesini ve bu paranın 4.480.000 Euro’luk miktarının da bir başka bir şahıs adına havale edilmesini sağlamak amacıyla, havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp, konu belge üzerine banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra, söz konusu belgeyi tasdik memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüp belgenin tastiklenmesini sağladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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25/11/2021 10:53