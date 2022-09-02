Evraklar yetişmedi! Batshuayi'nin Nottingham Forest'e transferi gerçekleşmedi

Premier Lig'de Chelsea forması giyen ve transfer döneminde adı sık sık﻿ ile anılan Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'e transferi gerçekleşmedi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest'ın Chelsea ve Belçikalı oyuncu ile her konuda anlaştığı ancak evrakların zamanında yetişmediği için transferin iptal olduğu iddia edildi.



Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi 14 gol kaydetmişti.

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02/09/2022 10:11