Evren geri çekildi, UBP’nin adayı yeniden Töre

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 20.00’de toplandı.

UBP Milletvekili Kutlu Evren'in adaylıktan çekilmesi üzerine Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeniden Zorlu Töre’yi önerdi.

Oylamaya geçmeden önce söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, oy kullanılırken telefonların dışarıda bırakılması ve oy pusulalarının belirlenen şekilden farklı katlanmaması konusunda uyardı. Erhürman ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük'ün, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı oylama sırasında katip olarak görev yapmamasını istedi.

Erhürman'ın talebi üzerine katiplik görevine UBP Milletvekili Fırtına Karanfil'in getirilmesinin ardından oylamaya geçildi.

Başkanın yanı sıra başkan yardımcısı ve katipler seçilecek.

Anjiyo olan UBP Milletvekili Ali Pilli de meclis çalışmalarına katıldı.

Neler olmuştu?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü başkanlık divanı seçimi gündemiyle toplanmış ancak gösterilen adayların hiçbiri gereken oyu alamadığından seçim süreci tamamlanamamıştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre için dört tur oylama yapılmış ancak salt çoğunluk sağlanamamıştı.

Töre için yapılan ilk oylamada 23 kabul, 23 ret, 2 çekimser; ikinci oylamada 24 ret, 23 kabul; üçüncü oylamada 25 ret, 23 kabul, 1 çekimser; dördüncü oylamada 25 ret, 23 kabul ve 1 çekimser oy kullanılmıştı.

Toplantı yapan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Genel Kurul’da söz alarak Zorlu Töre’nin adaylığının geri çekildiğini ve grup olarak UBP Girne milletvekili Kutlu Evren’i aday gösterdiklerini açıklamıştı.

UBP milletvekili Kutlu Evren, ilk oylamada 22 kabul, 26 ret oyu almış, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bundan sonraki süreçle ilgili grup başkan vekilleriyle görüşmek üzere toplantıya ara vermişti.