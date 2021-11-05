Evren: Hayatın her alanında kadınlarımızın eli ve emeği vardır

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz ile Dernek Girne İlçesi Temsilcisi Sn. Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu' nu makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Evren, ülke ve bölgesel sorunların çözümünde kadınlarımızın aktif rol alarak çözüm süreçlerine katılmalarının çok değerli olduğunu ifade etti. Hayatın her alanında kadınlarımızın elinin, emeğinin olmasının önemine vurgu yapan Kutlu Evren, gerek kamusal alanlarda gerek ekonomik ve sosyal alanlarda yaşamı paylaştığımız kadınlarımızın ülkedeki ilerlemenin ortağı olduklarını belirtti. Kutlu Evren, “kadınlarımızın yaşamın her alanına katkılarının ve katılımlarının artmasından büyük mutluluk duymaktayım” dedi.

LEFKE YARDIM VE HALK DERNEĞİ'NİN ONURSAL BAŞKANI KUTLU EVREN OLDU

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in geniş bir bürokrat heyeti ile birlikte sorunları, dinlenesinden, pozitif yaklaşımlarından çok etkilendiklerini belirten Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz, “Sayın Bakanımız, samimi bir yaklaşım ve geniş bürokrat heyeti ile bizleri ağırlamış, sorunlarımızı dikkatle dinlemiştir. Bakanımıza bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Derneğimiz ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz tarafından Lefke Yardım ve Halk Derneği'nin faaliyetlerinin aktarıldığı görüşmede ayrıca Lefke'nin İlçesinin kamusal alanlardaki sorunları da ele alındı.

Toplantıda ayrıca Bakan Kutlu Evren'e, Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz tarafından Onursal Başkanlık teklifinde bulunuldu. İçişleri Bakanı Kutlu Evren, görüşme sonunda derneğin faaliyetlerini özelde Lefke ve genelde ülke açısından çok başarılı bulduğunu ve bundan böyle Lefke Yardım ve Halk Derneği'nin Onursal Başkanı ünvanı ile anılmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

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05/11/2021 11:00