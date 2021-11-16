Evren, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nu kabul etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak KKTC’ye gelen İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nun nezaket ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerinden ve kendilerini KKTC’de görmekten büyük mutlululuk duyduklarını belirtti.

Görüşmenin sonunda İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, günün anısına Bakan Kutlu Evren’e İstanbul Muhtarlar Federasyonu adına Mavi Vatan temalı bir de plaket takdim etti.

Bu habere tepkiniz:



16/11/2021 17:35