Evren KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

ads ads ads ads
14/11/2021

ads
ads
ads
Evren KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC’nin 38’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren mesajında, “Bugün, tarih boyunca zulme boyun eğmeyen bir toplumun, vatan topraklarında kendi kimliği, kültürü, manevi değerleri ile var olduğunun, var olacağının dünya ve tarih önünde ilan edildiği” gün olduğunu ifade etti.

Evren, “Devletimiz, hepimizin güvencesi, bu topraklardaki varlığımızın vücut bulmuş hali ve ulusal birliğimizin gücüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılmasında, yüceltilmesinde ve geleceğe daha da güçlü şekilde yürümesinde en büyük güvencemiz olan gençlerimizin bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır” dedi. 

14/11/2021 13:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Evren KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.