Evren KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC’nin 38’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren mesajında, “Bugün, tarih boyunca zulme boyun eğmeyen bir toplumun, vatan topraklarında kendi kimliği, kültürü, manevi değerleri ile var olduğunun, var olacağının dünya ve tarih önünde ilan edildiği” gün olduğunu ifade etti.

Evren, “Devletimiz, hepimizin güvencesi, bu topraklardaki varlığımızın vücut bulmuş hali ve ulusal birliğimizin gücüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılmasında, yüceltilmesinde ve geleceğe daha da güçlü şekilde yürümesinde en büyük güvencemiz olan gençlerimizin bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



14/11/2021 13:57