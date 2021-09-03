Evren, Maks projesi kapsamında Değirmenlik Belediyesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi kapsamında 10 Temmuz 2020’de Değirmenlik Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole uygun olarak çalışmalarını tamamlayan Değirmenlik Belediyesi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Evren Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile bir süre görüşüp, projede gelinen aşamayı değerlendirdi.

Bakan Kutlu Evren, daha sonra Değirmenlik Belediyesi’nin MAKS Projesi kapsamında veri girişlerini işlemini gerçekleştiren personelin çalışmalarını yerinde inceleyip, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Değirmenlik Belediyesi Aktivite Salonu’nda bölge muhtarları ile bir araya gelen Bakan Kutlu Evren, MAKS Projesi ve bölgesel sorunlar hakkında bölge muhtarları ile istişarelerde bulundu.

E-Devlet sistemi içerisinde önemli bir yapı oluşturacak olan MAKS Projesi’nde, devletin işleyişini güçlendirecek, çağdaş hizmetlerin önünü açacak çalışmaların hayat bulması için projenin ileriye taşınmasında ortaya emek ve irade koyan eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a da teşekkür etmek istediğini ifade eden Bakan Kutlu Evren, MAKS Projesi’nin kamusal alanda yaratacağı imkanların ve toplumsal faydaların çok önemli olduğunu söyledi.

Evren, E-Devlet yapılanması içerisinde yer alan projenin ileriye taşınmasında ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında belediyeler ve muhtarlarla istişare içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, projenin tamamlanması için yürütülen çalışmaları anlattı.

Yaklaşık 5 ay önce 26 Mart’ta tüm belediyelerle bakanlık toplantı salonunda MAKS Projesi kapsamında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısı sonrası çalışmalara hız verildiğini belirten Kutlu Evren, “Yerel Yönetimler Müdürlüğümüz, belediyelerimiz, muhtarlarımız birlikte konuya odaklanmış ve yürütülen çalışmalarla kısa sürede sisteme veri akışı hızlandırılmıştır. Bugün baktığımızda daha önceleri günlük 20-25 olan veri girişi 600-650 gibi bir rakama yükseltilmiştir” dedi.

“DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ VERİ GİRİŞLERİNİ BÜYÜK ORANDA TAMAMLADI”

Bakan Evren, Değirmenlik Belediyesi’nin projeye iyi odaklanarak, projenin birinci ayağı olan sahadaki sokak, cadde, mahalle ve yapı numaratajlarına yönelik çalışmaları ilk tamamlayan belediye olduğunu belirterek, bölge muhtarları ile istişare içerisinde hane halkı verilerinin de hızlıca alandan toplandığını söyledi.

Kutlu Evren, Değirmenlik Belediyesi’nin hedefe odaklı çalışması sonucunda gelinen aşamada sisteme veri girişlerinin Nüfus Kayıt Dairesi ile istişare içerisinde büyük oranda tamamlandığını ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu bağlamda Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve belediye personeline yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kutlu Evren, istişare içerisinde, hedef odaklı çalışmayla kısa sürede Maks Projesi’nin tamamlanacağına inancının tam olduğunu söyledi.

“MAKS PROJESİNDE CİDDİ İLERLEME SAĞLANDI”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Yerel Yönetimler Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen MAKS Projesi kapsamında Değirmenlik Belediyesi dışında 12 Belediyenin Sokak, Cadde, Mahalle ve Yapı Numaratajlarını, bakanlığın belirlediği standartlara uygun şekilde tamamladığını ve tabelalandırma işlerini bitirdiklerini de kaydetti.

Kutlu Evren, “E-Devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturan MAKS projesinin kesintiye uğramadan gelinen aşamada bakanlığımızla Değirmenlik Belediyesi gibi saha çalışmalarında sokak, cadde, mahalle ve yapı numaratajlarını tamamlayan Alsancak, Lapta, Girne, Akdoğan, Akıncılar, Vadili, Dipkarpaz, Yenierenköy, Mehmetçik ve Güzelyurt Belediyemiz ile hane halkı verilerinin sahadan toplanması ve sisteme veri girişlerinin sağlanması için önce alanda çalışacak personele sistem eğitimlerini vereceğiz, ardından da 12 belediyemiz ile iş birliği protokollerini imzalayarak projenin ikinci etabına geçeceğiz” dedi.

“PROJENİN İKİNCİ ETABI BELEDİYELERİMİZLE İMZALANACAK PROTOKOLLERLE YÜRÜTÜLECEK”

Bakan Kutlu Evren, MAKS Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanması ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

İki aşamadan oluşan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinin 1. Etabında Mekansal Adreslerin geriye kalan 15 belediye ve muhtarlar iş birliği ile kayıt altına alınıp sisteme işlenerek projenin ikinci etabına bir an önce geçilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını belirten Kutlu Evren, projenin ikinci etabında bakanlığın nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, Muhaceret ve Nüfus Kayıt dairelerinin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanmasının imzalanacak protokollerle yürütüleceğini ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e Değirmenlik Belediyesi ziyaretinde MAKS Projesi Koordinatörü Yerel Yönetimler Müdürü Eren Erçoban, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan ve Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağakan’da eşlik etti.

KARAVEZİRLER

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MAKS Projesinin hayat bulması ile birçok çağdaş hizmetin, sağlıklı verilerle planlamanın ve doğru analizlere çalışmanın mümkün olacağının bilinciyle hedef odaklı çalışarak bu aşamaya gelindiğini belirtti.

Covid-19 salgını nedeniyle oluşan sokağa çıkma yasağı ve sağlık riskinden dolayı çok daha erken tamamlanması planlanan çalışmaların tedbirler çerçevesinde yürütülerek biraz gecikmeyle son aşamaya getirildiğini ifade eden Karavezirler, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in her zaman büyük projelere önem veren, hassasiyet ve samimiyetle konuları ele aldığını belirtti.

Karavezirler, “Bakanımız ve geniş bürokrat heyeti ile bugün MAKS Projesi’nde muhtarlarımızla birlikte alandan toplanan hane halkı verilerinin sisteme işlenmesi çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

Çalışmaları istişare içerisinde yürüttükleri Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu’na da teşekkür eden Karavezirler, daha sonra Değirmenlik Belediyesi Aktivite Salonu’nda MAKS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili hazırladıkları teknik sunumu bölge muhtarları ve Bakan Kutlu Evren ile birlikte izledi.

Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konuşmasının sonunda “Bakanımızın her konuda bizlere gösterdiği samimi yaklaşım, destek ve ilgilerinden çok mutluyuz. Çağdaş hizmetlerin hayat bulması için her zaman yanımızda olan Bakanımıza ve bürokratlarına ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



03/09/2021 16:30