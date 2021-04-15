Evren: Mimarlar Odası’nın yaptığı çalışmalar çok değerli

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, “Mimarlar Odası ile kamusal alanların ve binaların projelerinin yarışma ile yapılması, sosyal konut, kırsal kesim konut planlarının geliştirilmesi, ülke genelinde inşaatlarda ontrollük ve denetim konularının nasıl yapılacağı, Binaların Yangından Korunması Tüzüğü ve İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’nün etkin kullanılması” gibi hususlarda atılacak adımlar ele alındı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Mimarlar Odası heyetiyle görüşmesinde yaptığı konuşmada, ülkenin refahı için yapılan çalışmalarda ortak aklın, çağdaş yapılanmanın ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Evren, Mimarlar Odası’nın yaptığı çalışmaları çok değerli bulduğunu, her zaman kamunun hizmet anlayışında çağdaş çalışmalar ve bilimsel verilerle vatandaşa hizmet akışının hızlanması hedefini hayata geçirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Evren, tüzüklerin bakanlıklar, meslek örgütleri ve tüm paydaşlarla istişare edilerek, yasaların birbirini tamamlayacak şekilde eş zamanlı bir çalışmayla ele alınmasının doğru olacağını söyledi.

Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu’nun üzerinde durduğu “İnşaatlarda Kontrolluk ve Denetim Tüzüğü”nün çok önemli olduğunu ifade eden Evren, kaliteli ve güvenli inşaat süreçleri için tüzüğün katalizör görevi göreceği konusundaki tesbitlere katıldığını ve bu yönde yapılacak çalışmalara bakanlık olarak destek vereceklerini belirtti.

Evren, temel düşüncenin, “ülkenin faydasına olacak, yapı sektörünün önünü açacak adımların ortak akılla, tüm paydaşlarla istişare içerisinde atılması ve ihtiyaç duyulan tüzüklerin son halini bu anlayışla tamamlamak” olduğunu söyledi.

E-VİZE

Mimarlar Odası ile iş birliklerinin nasıl yapılabileceği, geliştirilebileceği hususlarında fikir alış verişinde bulunulduğunu da ifade eden Evren, çağa uygun, hızlı, genel anlamda tasarruf sağlayacak internet üzerinden yapılacak E-Vize uygulaması, EBYS’den nasıl faydalanarak kaymakamlıklara ruhsat başvurusu yapılacağı gibi konularda çeşitli fikirlerin ortaya konduğunu bunların geniş tabanlı olarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kurumlar arası iletişim ve işbirliklerinin önemli olduğunu ifade eden Evren, “Kaymakamlıkların imar birimleri ile Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) arasında iş birliklerinin ileriye taşınmasının, ilgili bölümler arasında iletişimin artırılmasının ülkenin geleceğine yönelik yapılacak çalışmalarda başarıyı, kaliteyi artıracaktır”dedi.

Toplantı sonunda Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve yönetim Kurulu üyelerine yürüttükleri çalışmalarında başarılar dileyen Kutlu Evren, Mimarlar Odası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti yineleyerek, iş birliği ve katkıları için teşekkür etti.

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15/04/2021 14:12