Evren: Muhtarlarımız çok önemli bir yere sahip

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Devlet teşkilatı içerisinde, tarihi, kültürel ve mülki geçmişi çok eskilere dayanan muhtarlık müessesinin, Kıbrıs Türk demokrasisinin de çekirdeğini oluşturduğunu ifade etti.

Evren, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muhtarlık müessesinin, 200 yıla yaklaşan geçmişi, köy ve mahalle yönetimlerinin idaresinin sağlanması, merkezi otorite ile yerelin ilişkilerinde oynadığı aracı rolü ve çağdaş kamu yönetimlerindeki demokratik katılımcılığın sağlanması gibi çok kıymetli ve özel görevleri olduğunu belirten Evren, “Muhtarlar, gerek yürüttükleri görevlerdeki başarıları, gerekse kendi mahalle ve köylerinde halkımızla kurdukları güçlü samimi bağ ile, bizi biz yapan, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasında, toplumsal birlik ve dayanışmanın yaşatılmasında çok önemli bir yere sahiptirler.” ifadelerini kullandı.

Evren mesajında şunlara da yer verdi:

“Dün olduğu gibi bugün de devletimizin her yerde gözü, kulağı ve temsilcisi muhtarlarımızla, her zaman koordineli ve istişare içerisinde, onların görüş ve önerileri doğrultusunda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek icraatların hayat bulması için katılımcı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz… demokrasinin çekirdeği olan muhtarların ‘19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun”

LEFKOŞA MUHTARLAR BİRLİĞİ DERNEK BİNASI AÇILDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, akşam saatlerinde de Lefkoşa Muhtarlar Birliği dernek binası açılışına katıldı. Açılışta, muhtarlık müessesinin, bağımsız yapısı ve demokrasideki yerine vurgu yapan Kutlu Evren, Lefkoşa Muhtarlar Birliği Binası’nın özelde Lefkoşa muhtarlarına, genelde de tüm halka hayırlı olmasını diledi.

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19/10/2021 19:34