Evren: Şeyh Nazım Dergahı için alınmış bir karar

Bakanlar Kurulu’nun, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde değişiklik yaparak, “İnanç turizmi” adı altında, dini ziyaret amacıyla ülkeye gelenlere bir yıla kadar oturma izni verilmesine karar vermesinin ardından söz konusu karar, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da gündem oldu.

ATAOĞLU: ÇALIŞMALAR HENÜZ SONUÇLANDIRILMADI

Muhalefetin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, çalışmanın yeni başladığını, henüz neticelendirilmediğini belirterek, “İnanç turizmiyle ilgili hangi yolları izleyeceğimize ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmış değil. Şu an bir hazırlık yok” dedi.

ERHÜRMAN: NEDEN BUNA İHTİYAÇ DUYDUNUZ?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, “Bu karar sizin de dahil olduğunuz Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğine göre, neden böyle bir ihtiyaç duyuldu?” sorusuna, Ataoğlu, “çalışmaların sürdüğü” yanıtını verdi.

EVREN: ŞEYH NAZIM DERGAHI İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR

Ataoğlu’nun ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, tüzük değişikliğinin Lefke’deki Şeyh Nazım’ın dergahını ziyaret için gelenlere yönelik olduğunu açıkladı.

Evren, önceki tüzükte dergaha gelen kişilere bir aylık oturum izni verildiğini ve gelen kişilerin ya çıkış yapıp tekrar ülkeye girmesi gerektiğini ya da izinsiz bir şekilde ülkede kalmaya devam ettiklerini, bu gibi sorunların önüne geçmek adına bu kararı aldıklarını belirtti.

Ziyarete gelen insanların, Şeyh Nazım’ın ikametgahında kaldığını, Şeyh Nazım’ın maddi imkanlarından yararlandığını ifade eden Evren, kalmak isteyenler için zemin oluşturduklarını ifade etti.

Şeyh Nazım’ın ikametgahına ziyarete gelenlerin iznini uzatmak adına bir takım sıkıntılar doğduğunu söyleyen Evren, başka dernekler, dergahlarla ilgili bir durum olmadığını savundu.

Evren, Dergahtan gelecek yazılar doğrultusunda, ‘6 ay- 6 ay’ oturma izni verilmesi adına ilgili tüzükte değişikliğe gidildiğini belirtti.

Evren, dergahı ziyarete gelen kişilerin, sadece dergahta kalmadığını ve KKTC’yi gezerek tanıdığını, bunun turizm bacağına olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

BİLDİĞİMİZ KADARIYLA BAŞKA TARİKAT YOK

HP Milletvekili, İçişleri eski Bakanı Ayşegül Baybars’ın, “başka dergahlar da var mı” sorusuna Evren, “Bildiğimiz kadarıyla yok. Bu karar, başka tarikatlar ya da dernekler adına alınmış bir karar değil” dedi.

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20/05/2021 14:20