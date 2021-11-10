Evren: Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürecek

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne ilçesinin değişik yerlerinde çıkan yangınların hemen hemen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Evren, Girne bölgesinde yangın çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu. Evren’e Girne Kaymakamı Sinan Güneş de eşlik etti.

Evren, Girne ilçesinin çeşitli yerlerinde çıkan yangınların şiddetli rüzgarla yayıldığını, ancak yetkililerin hemen müdahale ettiğini, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen söndürme çalışmalarının yangınların erken söndürülmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Yangınların hemen hemen söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının da sabaha kadar süreceğini ifade eden Evren, şiddetli rüzgar ve soğukta çalışmalar yapacak İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve vatandaşlara başarılar diledi.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, bugün Girne’de dört beş noktadan yangın haberi aldıklarını, hepsine anında müdahale edildiğini ve söndürüldüğünü kaydetti.

Güneş, ancak Esentepe’deki yangının kritik olduğu için daha yoğun bir çalışma yaptıklarını, büyük ölçüde de kontrol altına alındığını ifade ederek, soğutma çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kozanköy’deki yangının da kontrol altına alındığını, trafodan kaynaklı yangından dolayı köyde elektriklerin de kesik olduğunu ifade eden Güneş, Göçeri’deki yangının da söndürüldüğünü kaydetti.

Güneş, anında müdahalelerin yangınların söndürülmesinde etkili olduğunu ifade ederek, yardım çağrılara duyarlı davranıp söndürme çalışmalarına destek veren köylülere teşekkür etti.

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10/11/2021 18:45