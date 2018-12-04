Evrende yıldızlardan bugüne kadar yayılan ışık parçacığı hesaplandı

Astronomlar, yürüttükleri çalışma sonuncunda evrende bugüne kadar yıldız ve galaksilerden 4 ve takip eden 84 sıfır (4 trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon trilyon) ışık parçacığı yani foton yayıldığı sonucuna vardı.



Araştırmayı yürüten ekibin lideri Clemson Üniversitesinden astrofizikçi Marco Ajello, "Bütün yıldızlardan yayılan ışık parçacıkları hala bizimle. Yıldızlardan gelen bu parçacıklar evrende bir foton denizi yaratıyor." ifadelerini kullandı.



EVRENDE YILDIZ OLUŞUMLARI 10 MİLYAR YIL ÖNCE BAŞLADI

Ajello, 13,7 milyar yaşında olduğu hesaplanan evrende yıldız oluşumlarının 10 milyar yıl önce başladığını, yıldızların hala oluşmaya devam ettiğini belirtti.



Araştırmaya ilişkin bulgular "Science" dergisinde yayımlandı.