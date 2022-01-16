Evrenin şimdiye kadarki en büyük 3D haritası oluşturuldu

Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı (DESI) tarafından elde edilen veriler sayesinde şimdiye kadar evrenin en büyük ve en ayrıntılı 3D haritasını oluşturuldu. Araştırmacılar, DESI'den toplanan verilerin 7 aylık bir çalışmanın sonucu olduğunu söylerken bunun henüz başlangıç olduğunu belirtti.

DESI'den alınan verilerle oluşturulan 3D haritada her renkli nokta, yüz milyarlarca yıldızdan oluşan bir galaksiyi temsil ediyor. DESI, galaksilerin renk tayfları hakkında ayrıntılı veriler toplayarak onların ne kadar uzakta olduğunu ortaya çıkarabiliyor. Daha uzak galaksilerden gelen ışıkların dalga boyları daha uzun olduğu için tayfın kırmızı kısmında yer alıyorlar. Üç boyutlu haritalama için kullanılan bu verilerden yola çıkarak daha uzaktaki galaksiler daha kırmızı görünüyor.

Dünyanın sol altta yer aldığı görüntüde yaklaşık 7,5 milyon galaksi yer alıyor. Araştırmacılar, her ne kadar bir başlangıç olarak sunulsa da mevcut görüntünün astronomlar için önemli bir veri kütüphanesi oluşturduğunu söylüyor.

Arizona'daki 4 metrelik Mayall Teleskobu üzerine kurulan DESI, en büyüğü 1,1 metre çapında olan altı hassas mercekten oluşuyor. Işık, bu merceklerden geçerek kabloları 10 mikron hassasiyetle yerleştirebilen 5.000 robotik konumlandırıcı tarafından kontrol edilen bir dizi fiber optik kablo tarafından yakalanılarak analiz için onu oluşturan renklere ayıran 10 spektrografa gönderiliyor.

Mevcut harita, DESI'nin 2021'deki ilk yedi aylık çalışması sırasında üretildi. Birincil görevi 2026'da sona erdiğinde, cihaz 11 milyar ışık yılı kadar uzanan 35 milyondan fazla galaksiyi kataloglamış olacak. Bu veri hazinesi galaksiler, kara delikler, kuasarlar ve karanlık enerji hakkında yeni ayrıntıları gün ışığına çıkaracak.

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16/01/2022 13:14