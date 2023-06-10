Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı söyleşi ve kitap imza günü düzenleyecek

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10/06/2023

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Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı söyleşi ve kitap imza günü düzenleyecek

 Biyologlar Derneği, “Türkiye’nin evrim savunucularından” Evrim Ağacı kurucusu ve bilim anlatıcısı Çağrı Mert Bakırcı’nın Lefkoşa’da söyleşi ve kitap imza günü düzenleyeceğini duyurdu.

Dernek Başkanı Hatice Benan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Haziran  Cuma günü , Lefkoşa Türk Maarif Koleji Konferans Salonu’nda  düzenlenecek etkinlik saat 17:00’de başlayacak.

Davetiyeler Deniz Plaza şubeleri, Ovis Cafe şubeleri ve Biçentürk Restaurant’tan temin edilebilecek.

10/06/2023 13:08
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TAGS: haber, kıbrıs
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