Evrim Keklik'ten Nisa açıklaması…

Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Nisan'ın şampiyonluğu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hem Survivor 2020'de hem de 2022'de aynı takımda olduğu Evrim Keklik de Nisa hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Haziran Perşembe akşamı Tersane İstanbul'da gerçekleşen Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Yarışmacılardan bazıları Nisa'nın şampiyonluğu hak etmediğini savunup Acun Ilıcalı'yı topa tuttu. Ilıcalı ise oylamanın adil olduğunu savunup, başından beri en yüksek oyu alan kişinin Nisa olduğunu belirtti.

Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Bu serüven sırasında çok şey öğrendim. Survivor gibi rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yerde başarı ipini göğüslemek ve zoru başarmak çok çok zor. Her yarışmacının daha doğrusu herkesin harcı değildi. Ben bunu tek başıma başardığıma inanıyorum. Hele ki herkesin birbirinin ayağını kaydırmak için can attığı bu All Star'da başarılı olmak belki de en zor şeylerden biriydi. Bu serüvende pek çok olaylar yaşadık , gördükleriniz ve göremedikleriniz.. Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım, olmayacak bir hayalin peşinde kızımı üç kez bırakmak dışında…Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun… Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum. Ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"

'OĞLUMUN HAKKI YENDİ'

Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya da "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" mesajıyla çok konuşuldu.

'NİSA'NIN OYU BATUHAN'IN ÜÇ KATI'

Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Hakkımız yendi' iddiasına cevap verdi: Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?

'HER OYLAMADA ELENMİŞSİN'

Sevilen yarışmanın yapımcısı, "Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun" ifadelerini kullandı.

Nisa ve Evrim ikilisi, Survivor 2020'deki dargınlıklarının ardından 2022 sezonunun ortalarında samimi arkadaşlıklarıyla olay oldu. Birbirlerini destekleyen ikili, programın ardından da arkadaşlıklarıyla gündeme geldi.

EVRİM KEKLİK'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA

Survivor'da Nisa'yı desteklediğini ve onun şampiyon olmasını istediğini söyleyen Evrim Keklik, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinden gelen, "Nisa ile aranız nasıl düzeldi?" sorusuna Keklik, "Birbirimizi tanımaya inandık, birbirimize güvendik çünkü orada bizden başkası bize yardım edemezdi. İyi ki de böyle oldu" yanıtını verdi

'NİSA HAKETTİ Mİ ŞAMPİYON OLMAYI?'

Bir diğer takipçisinden gelen, "Nisa haketti mi şampiyon olmayı?" sorusuna ise Keklik, "Neden haketmesin? Neye göre kime göre?" yanıtını verdi.

'KEDİLERİME KAVUŞTUM'

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Survivor Nisa, son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi. All Star başlamadan önce kedilerini getirdiği apartmandan çıkarken objektiflere yansıyan Bölükbaşı, elinde taşıdığı şampiyonluk kupasıyla ilgi odağı oldu.

Kendisini almaya gelen otomobilin bagajına şampiyonluk kupasını itinayla koyan 24 yaşındaki yarışmacı, "Kedilerime kavuştum ancak birkaç gün daha işlerim olduğu için henüz onları alamadım" açıklamasını yaptı. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Bölükbaşı, yetişmesi gereken bir işi olduğu için soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Bu habere tepkiniz:



07/07/2022 16:13