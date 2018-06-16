Evsiz adamın, oğlundan para istediğini sandı...

Blanton O’Neal, 11 yaşındaki oğlu Sean ile beraber dışarıya çıkmıştı. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Baba yaşananları Facebook’ta şöyle anlattı:

Dün karşılaştığım bir olayı sizlerle paylaşmak istedim. Sean’ı futbol turnuvası için arabayla götürüyordum. Bir şeyler içmek için benzin istasyonunda durduk.

Benim bir şeyler almam uzun sürdü. Bu arada içeriden Sean’ın araçtan inip tekerlekli sandalyedeki bir adama doğru yürüdüğünü gördüm. Bacakları ampüte edilmiş siyahi adamın evsiz olduğu belliydi.

Aklıma ilk gelen şey oğlumdan para istediği oldu. Sean’a yaklaşırken adamla olan konuşmalarını duydum. Arabaya binince olan biteni bir de oğlumdan duymak istedim.

Bir şey yok baba. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum’ dedi. Tekerlekli sandalyedeki adamın, engelliler için geçilmesi zor olan bir yoldan geçmeye çalıştığını fark etmemiştim. Yine 11 yaşındaki oğlumun telefonunu hızla bırakıp adama yardım etmeye koşacak kadar büyüdüğünü de fark etmemiştim.

Tam gidecekken Sean, adama para vermek istediğini söyledi. Hemen yanına gittik ve paraya ihtiyacı olup olmadığını sordum.

‘Hayır, teşekkür ederim. Oğlunuz pırıl pırıl bir genç. Bana zaten yardım ettim. Tanrı ondan razı olsun’ dedi.

Araca binip gitmeye hazırlanırken Sean ve evsiz adamın birbirlerine gülümsediklerini gördüm. Ben olsam oğlum gibi evsiz adama yardım eder miydim?

Bunları Sean övgü alsın diye paylaşmıyorum. Biz yetişkinlerin etrafımızda olup bitenlere ne kadar kayıtsız kaldığımızı hatırlayın diye paylaşıyorum. Başka şeylerle o kadar meşgulüz ki bir çocuk kadar olamıyoruz. Karşılaştığım herkes bana Sean’ın ne kadar altın kalpli bir çocuk olduğunu söylüyor. Sean, övgü almak için iyilik yapmadı. Yaptığını göreceğimi bile bilmiyordu. Yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına koştu sadece.