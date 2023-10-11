Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 15 Ekim’de...

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11/10/2023

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Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 15 Ekim’de...

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı bu yıl 15 Ekim Pazar günü yapılıyor.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 09:45’de Akıncılar köyü girişinde kortej yürüyüşü ile başlayacak Panayır’ın etkinlikleri köy meydanında yer alacak.

Etkinlik programı şöyle:

 

10:00-10:15      Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi(Kozan 2)

10:15-10:25      Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in Konuşmas

10:25-10:35      Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürmanın Konuşması

10:35-10:45      Cumhurbaşkanı Vekili  Ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Konuşması

10:45-11:00      Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi  2.Bahar Yaşam Korosu

11:00-11:30      Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu

11:30-11:45      Mesarya Yıldızları Cimnastik Grubu

11:45-12:00      Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu

12:00-12:30      Dilekkaya Dans+Cimnastik Grubu

12:30-13:00      Ara

14:00-14:30      Değirmenlik Lisesi Müzik Grubu

14:30-14:45      Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu(Büyük)

14:45-15:15      Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu

15:15-16:00      Değirmenlik Belediyesi Orkestrası

16:00-16:15      YDÜ Dans Grupları

16:15-16:30      Değirmenlik Sanat Derneği Desder Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

17:00-18:00      Sos Konseri     

 

11/10/2023 10:00
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TAGS: haber, kıbrıs#Lurucina Panayırı
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