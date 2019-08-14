Ewing Sarkomu Nedir? Ewing Sarkomu Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Ewing Sarkomu Nedir?

Ewing sarkomu (YOO-ing), kemiklerde veya kemiklerin etrafındaki yumuşak dokuda ortaya çıkan nadir bir kansertürüdür. Bu kanser genellikle pelvis, bacak veya kol kemiklerinde başlar, ancak herhangi bir kemikte de ortaya çıkabilir.

Daha az sıklıkla kolların, bacakların, karnın veya diğer yerlerin yumuşak dokularında da başlayabilir.

Ewing sarkom tedavisinde son zamanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Tedavinin tamamlanmasından sonra, insanların yoğun kemoterapi ve radyasyon tedavisinin potansiyel etkileri için ömür boyu takip edilmesi gerekir.

Gençlerde ve genç erişkinlerde daha sık görülür, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

Ewing Sarkomunun Belirtileri Nelerdir?

Ewing sarkomunun belirtileri:

Etkilenen bölgeye yakın ağrı, şişme veya hassasiyet

Gece veya fiziksel aktivite ile kötüleşen kemik ağrısı

Açıklanamayan yorgunluk

Bilinen bir nedeni olmayan ateş

İstenmeyen kilo kaybı

Bilinen bir nedeni olmayan kırık kemik

Ewing Sarkomunun Nedenleri?

Ewing sarkomunun nedeni henüz bilinmemektedir. Belirli hücre tiplerinde ortaya çıkmasına rağmen, kalıtsal olarak görünmemektedir.

Ewing Sarkomunun Risk Faktörleri

Ewing sarkoması için açık risk faktörleri bilinmemektedir.

Ewing Sarkomunun Komplikasyonları

Ewing sarkomu, başladığı yerden diğer bölgelere yayılabilir, tedavi ve iyileşmeyi daha da zorlaştırabilir. Örneğin, kanser diğer dokulara, kemik iliğine, diğer kemiklere veya akciğerlere yayılabilir. Tedaviden sonra tekrarlayabilir.

Diğer ciddi kanser türlerinde olduğu gibi, Ewing sarkomu için de agresif kemoterapi ve radyasyon hem kısa hem de uzun vadede önemli yan etkilere neden olabilir. Sağlık ekibi, bu etkileri mümkün olduğunca iyi tedavi etmek ve yönetmek için adımlar atmaktadır. Ayrıca, hangi yolları izleyeceğinizi öğrenmek ve sağlık ekibinizle herhangi bir endişeniz için bağlantıda kalmanız önemlidir.

Ewing Sarkomunu Önleme

Ewing sarkomu önlenemez. Bu kanser türü kalıtsal değildir ve herhangi bir yaşam tarzı veya çevresel sorunla ilgili bilinen bir bağlantısı yoktur.

Herhangi bir belirti yaşıyorsanız en kısa zamanda kontrol edilmelidir.

Kaynak:Ewing Sarkomu Nedir? Ewing Sarkomu Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?