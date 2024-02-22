EXtend Ligi kuraları çekildi
22/02/2024
Basketbolda kadın ve erkekler liginin sponsoru EXtend oldu.
Lig ve kupa kuraları Basketbol Federasyonu’nda çekildi.
Ertan Azer Turnuvası 18 Mart’ta
Federasyon büyüklerde mücadeleye Ertan Azer Turnuvası ile başlıyor.
18-22 Mart tarihlerinde hem kadın hem de erkeklerde yapılacak turnuvaya 5’et takım katılacak.
Kadınlarda turnuvanın eşleşmesinde Caesar Larnaka Gençler Birliği - Akdeniz Spor Birliği ve Keventspor - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eşleşti. Bu arada Levent -UKÜ galibi Savoy Marmara ile karşılaşacak.
Erkeklerde turnuvada Koopspor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Savoy Marmara - Soyer Aksu mücadele edecekler. Baf Ülkü Yurdu ise turnuvada Savoy Marmara - Soyer Aksu galibi ile karşılaşacak.