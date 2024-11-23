Exxon Mobil şirketi 2025 yılında 2 yeni sondaj çalışması yapacağını açıkladı

Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil şirketinin, 2025 yılında iki yeni sondaj çalışması yapacağını açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Exxon Mobil’de Küresel Keşiften Sorumlu Başkan Yardımcısı John Ardill dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, 2025 yılının Ocak ayında, “Qatar Energy” ile birlikte “MEB” içerisindeki 5’inci ve 10’uncu parsellerde sondaj çalışması planladıklarını söyledi.

Habere göre, Ardill, “Glafkos” hedefinden Mısır’ın MEB’ine borularla doğalgaz taşınmasının planlanıp planlanmadığına dair bir soru üzerine, kendisinin Hristodulidis ile hangi kaynakların var olduğunun anlaşılması için atılacak adımları görüştüğünü ifade ederek, akabinde de bu kaynakların geliştirilmesiyle ilgili farklı seçeneklerin tartışılacağını belirtti.

Gazete, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Ocak ayında yaptığı açıklamalarda, sondaj çalışmalarının 5’inci parseldeki “İlektra” hedefi ile “Pigaso” hedefinde olacağını kaydettiğini anımsattı.

Haberde, “Afrodit” ve “Kronos” hedefleriyle ilgili çalışmaların ise, uygun terminal bulunmaması nedeniyle askıya alındığı ifade edildi.