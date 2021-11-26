Exxon Mobil’in sıvı yakıt depolarının sökümü başlıyor

ads ads ads ads
26/11/2021

ads
ads
ads
Exxon Mobil’in sıvı yakıt depolarının sökümü başlıyor

Larnaka-Dikelya yolu üzerinde bulunan ve üzerinde “Petrolina” ile “Yunan Petrollerinin” de depolarının bulunduğu arazinin “Petrolina Holdings” tarafından satın alınma işleminin tamamlandığı, söz konusu arazide bulunan ve “Exxon Mobil” şirketine ait depoların söküm işlemine başlanılacağı bildirildi.

Politis gazetesi, aynı bölgede bulunan “Petrolina” ve “Yunan Petrollerine” ait depoların daha önce söküldüklerini, arazinin satın alınması işleminin tamamlanmasının ardından “Exxon Mobil” depolarının da sökümüne başlanacağını aktardı.

Söküm işleminin 2022 yılının ilk üç aylık döneminde tamamlanması bekleniyor.

26/11/2021 14:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Exxon Mobil, sıvı yakıt depo
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.