ExxonMobil 10’uncu Parselde Sondaja Başladı

Exxon Mobil-Qatar Petroleum’un Rum Yönetimi’nce tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefindeki sondajının başladığı bildirildi.



Rum haber kaynakları, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bu açıklamayı, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan ABD’nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon’la bu sabahki görüşmesinin ardından yaptığını kaydetti.



Haberde Fannon’un, “ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal zenginliklerini geliştirmekle ilgili haklarını tanıdığına” dair tezini yinelediği ifade edildi.



Sondajın İngiliz bayraklı “Stena Icemax” sondaj gemisi tarafından gerçekleştirilmekte olduğu belirtilirken, geminin yanında destek gemilerinin bulunduğu, öte yandan ABD’ye ait savaş gemilerinin de bölgede bulunduğu ileri sürüldü.