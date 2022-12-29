ExxonMobil, enerji şirketlerine 'aşırı kazanç vergisi' getiren AB'ye dava açtı

ABD merkezli enerji şirketi ExxonMobil, enerji şirketlerine "aşırı kazanç vergisi" getiren Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtı. Şirket, Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi'ne ilettiği dava dilekçesinde, verginin enerji yatırımlarının azalmasına neden olacağını ve yatırımcılarda güven kaybına yol açacağını savundu.

ExxonMobil Sözcüsü Casey Norton, "aşırı kazanç vergisinin" Avrupa ülkelerinin kıta dışı kaynaklı enerjiye bağımlılığı artıracağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Norton, son 10 yılda Avrupa'daki rafineri projelerine 3 milyar dolar harcadıklarını ve üretimi artırdıklarını belirtti.

Norton, "Artık Avrupa'ya yatırım yapmamız, kıtanın ne kadar cazip ve küresel olarak ne kadar rekabetçi olacağına bağlı" dedi.

Chevron de AB'yi, "aşırı kazanç vergisinin", yatırımları azaltacağı uyarısında bulunmuştu

Yine Reuters'a konuşan Chevron'un finans müdürü Pierre Breber, ek verginin, AB'nin, enerjiyi tüketecilere uygun fiyata sunma politikasıyla çeliştiğini söylemişti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası, enerji şirketlerinin kârları arttı.

ExxonMobil, Ekim ayında yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 20 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Eylül ayında, enerji şirketlerininin, artan 2022 kârlarından "aşırı kazanç vergisi" ödemelerine yönelik planı açıklamıştı.

Plan, enerji şirketlerinin ek kârından yüzde 33 vergi alınmasını öngörüyordu.

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29/12/2022 15:49