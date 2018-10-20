Exxonmobİl’in 10’uncu Parsel Beklentileri Büyük



Alithia gazetesi, ExxonMobil Araştırma Programı Başkanı Stephen Greenlee’nin, Bloomberg Haber Ajansı’na konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre ExxonMobil yetkilisi Greenlee, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yer alan, 10’uncu parseldeki yaklaşan sondajlarda, önemli keşiflerin muhtemel olduğu şeklinde artan beklentilerden söz etti.

Greenlee, ExxonMobil’in, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu, yatırım yaptığı ülkelerden de söz ederken, ExxonMobil’in bu yıl için, Güney Kıbrıs’ta önemli bir sondaj gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.