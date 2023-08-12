Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde bomba olduğuna ilişkin ihbar yapıldı.

Kulenin 3 katı ve çevresi önlem amaçlı acil boşaltıldı.

Bölge güvenlik çemberine alındı.

Yetkililer, Eyfel Kulesi çevresinden uzak durulmasını istedi.

Bomba imha uzmanlarının ve güvenlik güçlerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

İhbarın kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi.