Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı
Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi ve çevresi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Bomba imha uzmanlarının ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.
12/08/2023
Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde bomba olduğuna ilişkin ihbar yapıldı.
Kulenin 3 katı ve çevresi önlem amaçlı acil boşaltıldı.
Bölge güvenlik çemberine alındı.
Yetkililer, Eyfel Kulesi çevresinden uzak durulmasını istedi.
Bomba imha uzmanlarının ve güvenlik güçlerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.
İhbarın kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi.