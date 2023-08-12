Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi ve çevresi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Bomba imha uzmanlarının ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

ads ads ads ads
12/08/2023

ads
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde bomba olduğuna ilişkin ihbar yapıldı.

Kulenin 3 katı ve çevresi önlem amaçlı acil boşaltıldı.

Bölge güvenlik çemberine alındı.

Yetkililer, Eyfel Kulesi çevresinden uzak durulmasını istedi.

Bomba imha uzmanlarının ve güvenlik güçlerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

İhbarın kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. 

12/08/2023 16:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: fransa, bomba alarm, Eyfel Kulesi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.