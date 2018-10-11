Eylem 1 hafta ertelendi!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yarın yapmayı planladığı araçlı eylem, Başbakan Tufan Erhürman’ın müteahhitlerin alacaklarının ödenmeye başladığını ve ihalelerde dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol alındığını açıklaması üzerine bir hafta süre ile ertelendi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, müteahhitlerin gerek birim fiyatları ile izharat – avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi, gerekse devletten alacaklarını tahsil edememedikleri gerekçeleri ile 12 Ekim 2018, Cuma günü araçlı eylem yapacağını açıklamıştı.

Eyleme 24 saatten kısa bir süre kala Başbakan Tufan Erhürman’ın müteahhitlerin alacaklarının ödenmeye başladığını ve ihalelerde dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol alındığını açıklaması üzerine bir hafta süre ile ertelendi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bu ödemelerin Birlik ile istişare içinde yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Bu ödemelerin adaletli olmasını istiyoruz. Partililerin öne alınarak, daha geçmiş zamandan beridir ödeme bekleyen, gerçekten öncelikli olarak hak sahibi olanların sonraya atılmasını kabul etmeyiz. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca bu işlemlerin usulüyle yapılıp yapılmadığını gözlemleyeceğiz” dedi.