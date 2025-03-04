Eylem askıya alındı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkan ve Yönetim Kurulu heyeti uzlaşıya vardı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ile Yönetim Kurulu'ndan oluşan heyet bugün İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya, Bakanlık Müfettişi Fırat Yılmaz ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen de katıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Belediye Personel Değişiklik Yasası’ndaki sıkıntıların bir an önce giderilmesi için Bakan Oğuz’a talepte buluna sendika yetkilileri aldıkları eylem kararını 24 Mart'a kadar askıya aldı.

açıklamada, Belediyeler Personel Yasası'ndaki sıkıntıların giderilmesi, Atama ve Sınav Tüzüğü'nün daha kapsamlı uygulanabilmesi için hazırlanacak yasa tadilatının 24 Mart'a kadar Bakanlar Kurulu tarafından meclise gönderilmesinin sağlanacağı belirtildi.