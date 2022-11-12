Eylem Dolmacı görevden alındı, disipline verilecek

ads ads ads ads
12/11/2022

ads
Eylem Dolmacı görevden alındı, disipline verilecek

UBP’de Kürşat Özer’in Mesarya Belediye Başkanı olarak açıklanmasının ardından adaylığını açıklayan UBP’li Eylem Dolmacı görevden alındı.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Dolmacı, Mağusa İlçe Başkanlığı tarafından görevden alınırken, gerekçe olarak disiplin suçu işlediği gösterildi.

UBP’de açıklanan bir çok adaya karşı ada genelinde partili adaylar çıkıyor.

Dolmacı, aday adayı olarak başvurmuş, ancak partisi Kürşat Özer’i aday çıkarma kararı almıştı. Özer’de bir önceki seçimde, UBP adayı Mehmet Adahan’a karşı bağımsız aday olmuştu. Özer, aynı yolu izlemesine rağmen bu seçim ödüllendirilirken, Dolmacı cezalandırıldı.

UBP’de ada genelinde benzer adım atan partililerin görevi varsa görevden alınması ve disipline sevk edilmesi gündemde…

12/11/2022 19:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Eylem Dolmacı görevden alındı, disipline verilecek
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.