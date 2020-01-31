Eylem: Öğretmenlerimizin ve okul idaremizin yanındayız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenlere ve okul idaresine sosyal medya üzerinden hakaret edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaparak, hakarete sessiz kaldığını iddia ettiği Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Bekirpaşa Liesi öğretmenler odasında yaptığı açıklamada, okuldaki eksikliklere dikkat çekti.

Eylem öğretmenler odasında öğretmenlerin oturacak yeri dahi olmadığını, küçücük bir öğretmen odasında öğretmenlerin ders hazırlamaya, ödev bakmaya, sınav hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Okulda birçok sorun olmasına karşın okul idaresi ve öğretmenlerin oldukça özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Eylem, Bekirpaşa Lisesi’nin olumsuzluğa rağmen birçok başarıya imza attığını ifade etti.

Eylem, okulda sınıfların kalabalık olduğu, okul binasının öğrenci için yetersiz olduğu, lise ve kolejin aynı yerde bulunması, spor çalışmaları yapacak alan bulunmaması, Türkçe bilmeyen öğrencilere çözüm üretilmediği ve okulun işleyişinde bazı tüzüklerin uygulanması gerektiği eleştirisinde bulundu.

Selma Eylem, şöyle devam etti:

“Bu sıkıntılarla boğuşurken okul idaremiz ve okul öğretmenlerimiz ve okul müdürümüz Bakanlık ne yapıyor? Sosyal medya üzerinden ve basın üzerinden öğretmenlerimizin ve müdürümüzün ve okul idaremizin hakaretle karşı karşı karşıya kalmasına seyirci kalıyor. Bizler Sendika olarak öğretmenlerimizin, okul idaremizin tüm okullarımızın tüm öğretmenlerimizin yanındayız, sonuna kadar haklarını savunmak için. Bütün bu özverili bütün bu fedakarca yapılan çalışmalara karşı hak etmedikleri hakaretlere maruz kaldıklarından dolayı sonuna kadar arkalarında, yanlarındayız. Yalnız değildir öğretmenlerimiz, yalnız değildir okul idaremiz ve okul müdürümüz, okul müdürlerimiz bunun bilinmesini isteriz”

Hakaretlerin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Eylem, gerekli hukuki mücadelenin başlatıldığını kaydetti.

Eylem, devlerin kamusal eğitime ve sağlığa kasıtlı olarak yatırım yapmayarak özele teşvik ettiğini öne sürerek, kamusal eğitimi nitelikli şekilde vermeye çalışan özverili fedakar öğretmenlerin hakareti hak etmediklerini söyledi.

Bakanlığı da göreve çağıran Eylem, “Bakanlık üzerine düşeni yapmalıdır. Öğretmenine okul idaresine okullarımıza sahip çıkmalıdır. Bu tür itibarsızlaştırma amacıyla yapılan hakaretlere karşı tavır sergilemelidir, gerekeni yapmalıdır” dedi.

31/01/2020 14:41