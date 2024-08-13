Eylem: “Savaş gemilerine değil çözüm ve barış için ortak mücadeleye ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs'ta savaş gemilerine değil çözüm ve barış için ortak mücadeleye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklamasında ABD’nin savaş gemisinin Limasol limanına gelmesini eleştiren Eylem “Buna izin verilmesi, adamızın üs olarak kullanılmak istenmesi, hem Orta Doğu’yu hem de adamızı büyük bir savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakmak anlamına gelir” dedi.

Çözüm ve barış için ortak mücadelenin sadece Kıbrıs halklarının değil, bölgedeki halkların da barış, özgürlük ve güvenliğini sağlamanın tek yolu olduğunu kaydeden Eylem, “Adamız emperyalist güçlerden, silahlardan, üslerden arındırılmalı, askersizleştirilmelidir” ifadesine yer verdi.