Eylem: Sorumluların bir an önce yargılanması gerek

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremde Adıyaman’daki İsias Otel ile ilgili açıklanan bilirkişi raporunun “cinayet niteliği taşıdığını” sorumluların da bir an önce yargılanması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremde Adıyaman’daki İsias Otel ile ilgili açıklanan bilirkişi raporunun “cinayet niteliği taşıdığını” sorumluların da bir an önce yargılanması gerektiğini söyledi.

Eylem açıklamasında, adaletin sağlanması için verilen mücadelede dayanışma içerisinde olduklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında İsias Otel’de bulunan 35 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin tamamı yaşamını yitirmiş, bu olay ülkemizi büyük bir yasa boğmuştu.

Eylem’in açıklaması şöyle:

“6 Şubat’ta, Adıyaman’da yaşanan depremde yıkılan ve toplam 35 canımızı yitirdiğimiz İsias Otel’le ilgili açıklanan bilirkişi raporu olayın cinayet niteliği taşıdığını ortaya koymaktadır. Ruhsatsız kat ekleme, imar affından yararlanma, zemin etüd raporu olmaması, beton kalitesinin düşüklüğü, projeye uygun yapılmama gibi tespitlerin belirlendiği raporda ‘asli kusurlu’ olan kişiler de tespit edilerek açıklandı.

26’sı çocuk 35 kişinin katledildiği bu otelde sorumlu olan tüm katiller yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Yaşanan bu cinayetle birçok ailemize ateş düşmüştür. Evlatlarını, eşlerini, akrabalarını, yakınlarını kaybedenlerin aylar geçse de acısı dinmemiş, gözyaşları durmamıştır.

Bir kez daha hepimiz ailelerimizin acısını paylaşır, sabırlar diler, tüm faillerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için verilen mücadelede dayanışma içerisinde olduğumuzu ve her alanda, her türlü desteğe bir kez daha hazır olduğumuzu bildiririz.”