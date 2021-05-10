EL-SEN süresiz greve gidiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün 00:01 dan itibaren eyleme gideceklerini açıkladı.

Kubilay Özkıraç, halkı mağdur edecek bir eyleme gidilmeyeceğini belirterek, “Eylemden dolayı halk ve hastane gibi elzem noktalar mağdur olmayacak. Mağdur olacakları halk bugün görecek. Mağdur olacak kesim bu ülkeyi sömüren kesimdir. Herşey eskisi gibi olamayacak. Bu kavgada ve isyanda toplumu ve demokratik örgütleri yanımızda görmek istiyoruz. Çalışana zarar gelirse, olacaklardan sorumlu değiliz " dedi.

Kubilay Özkıraç, açıklamasında KIBTEK'den emekli olanların parasını alamadığını, kurum depolarında parça ve elektrik sayacı kalmadığını söyledi.

Özkıraç, akaryakıt alımını eleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “ Elektrik tarifelerine yüzde 15-20 oranında zam yapmak için uğraştığını iddia eden Özkıraç, "Oysa bakan göreve gelirken elektriği ucuzlatacağım demişti, şimdi zam için uğraşıyor. Bu adımlar elektrik kurumu çalışanlarıyla toplumu karşı karşıya getirmek için atılıyor” dedi

Grevin yasaklanması durumunda tepkilerinin daha da ağır olacağını sözlerine ekleyen Özkıraç, “Başbakan’ı kafasını KIB-TEK’e çevirmeye çağırıyoruz” diyerek hükümeti istifaya davet etti

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10/05/2021 10:31