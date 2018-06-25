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Eylem: Ülkede dayatma paketler–Politikalar sorunu var

Eylem,  ülkede hiçbir ekonomik,  sosyal akla uymayan dayatma paketler-politikalar sorunu olduğunu ileri sürdü.

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25/06/2018

Eylem: Ülkede dayatma paketler–Politikalar sorunu var
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem,  ülkede hiçbir ekonomik,  sosyal akla uymayan dayatma paketler-politikalar sorunu olduğunu ileri sürdü.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem,  “Kıbrıs’ın Kuzeyinde  Sorun Var Mı?” başlıklı yazılı açıklama yaparak,  maddeler halinde 12 sorun sıraladı.
Ülkede  sürekli devam eden taşıma nüfus sorunu  bulunduğunu belirten Eylem,  yasaların, Anayasa’nın hiçe sayılması sorunu  bulunduğundan,  ülkenin kurumlarının yönetimlerine başka ülkenin vatandaşlarının el koyması sorununun varlığından bahsetti.
Ülkenin toprakları, kurumları, denizleri ve  dağlarının  “yandaş TC sermayesine” gazino, otel, üniversite, gece kulübü vs için peşkeş çekilmesi sorunu olduğunu savunan Eylem, atılan yanlış adımlar nedeniyle  ülkenin gençlerinin spor alanlarında Türkiye'de dahi herhangi bir karşılaşma yapamadığını kaydetti.
Eylem,  “Bu ülkenin hissiyatı, dini, kültürü, toplumsal bekası sürekli tehdit altına sokulmuştur. Hastalıklı  toplum muamelesi  görme sorunu vardır.  Bu ülkenin ekonomisinin TL kullanımına mahkûm edilmesi, üretiminin yok edilip TC tarafından açık pazara dönüştürülmesi, tek yanlı, ithalatla dayalı hale getirilmesi sorunu vardır. Bu ülkede eğitime ayrılan bütçeyi kitap basılmasını engelleyecek, sınıf, okul yapılmasını engelleyecek şekilde kırparak devletin laik, bilimsel okullarının gelişmesini engelleyen dayatma sorunu vardır” ifadelerini kullandı.
Eylem, “talep vardır” denilerek; mahkemelere,  yargıçlara, basına, topluma ideolojik politikaları dayatma, şiddet, güç kullanmaya başlanması sorunun  var olduğunu” ileri sürerek, “Kıbrıs Türk toplumunun eşit, siyasi bir varlık olarak kendi ülkesinde, kendisini yönetme talebini ortaya koyması gereken, ancak toplum hassasiyetine rağmen sürekli  “kaypak davranan” siyasi duruş sorunu vardır” ifadelerini kullandı.
Eylem, toplumun kendisine biçileni fark ederek, tüm dayatmalara ve dönüştürme çalışmalarına duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

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TAGS: Selma Eylem,  Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası, KTOEÖS
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