Eylemciler barikatı açtı!

Rum tarafınca tek yanlı kapatılan 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısının her iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor.

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29/02/2020
HK

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Eylemciler barikatı açtı!

Rum tarafınca tek yanlı kapatılan 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısının her iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor.  Lokmacı Kapısı'nin kapatılmasını protesto eden Kıbrıslı Türk ve Rum eylemciler barikatı açtılar.

Polisin direnmesine rağmen, Lokmacı Kapısı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum eylemciler tarafından açıldı.

Eylemcilerin Lokmacı Kapısı'nı açık tutmak için eylemlerini sürdürüyor.

29/02/2020 13:56
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TAGS: Lokmacı Kapısı, eylem, haber, kkjtc, kıbrıs, haberlei
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