Eylemciler Başbakanlık önünde!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) bugün bir günlük uyarı grevi yapıyor.
05/09/2019
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EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak ilgili yerlere verdikleri sürenin sona ermesi ve bu süreç içerisinde gerekli adımların atılmaması sebebiyle, bugün uyarı grevi yaptıklarını belirtti. Lefkoşa’daki KIB-TEK Genel Merkezi önünde sabah başlayan grev tüm gün sürecek.
EL-SEN grevi kapsamında saat 10.00’da Başbakanlık önüne yürüyen eylemciler “Dilene dilene değil direne direne kazanacağız” sloganı attılar. Özkıraç grevin yarın da süreceğini kaydetti.
Fotoğraflar: Necmi Usal