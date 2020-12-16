Eylemciler Başbakanlık Trafik Işıklarının Ardından Yeniden Başbakanlığa Gidiyor

POLİS TRAFİĞİN AKSATILMAMASI İÇİN Eylemcilere UYARIDA BULUNDU, YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

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16/12/2020

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Eylemciler Başbakanlık Trafik Işıklarının Ardından Yeniden Başbakanlığa Gidiyor

Eylemlerini sürdüren Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Sağlık Bakanlığı’nın ardından Başbakanlık trafik ışıklarına giderek bir süre trafiği aksattı. 

Bazıları yola oturan eylemciler, polisin uyarısı üzerine yeniden Başbakanlığa gidiyor.

Bölgede polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Yol yeniden trafik akışına açıldı. 

16/12/2020 10:40
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TAGS: güney kıbrıs, güneyde çalışan işçiler, eylem, başbakanlık, koronavirüs, corona virüs, vaka
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