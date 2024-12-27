Eylemcilerden “Hak Gaspı ve Yolsuzluklara Karşı” Şemsiye Eylemi

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklere karşı çıkan 32 sendikanın düzenlediği eylemler, devam ediyor.

Eylemciler, haklarını savunmak ve yolsuzluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen protesto sırasında, “Başımıza hak gaspı, yolsuzluklar düşmesin” sloganları eşliğinde şemsiyelerini açarak anlamlı bir mesaj verdi.