Eylemde arbede çıktı!

Asya Bebeğin tedavisi için yapılan eylemde, park yerinden araçların çıkmasına izin vermeyen eylemcilerle araç sürücüleri tartıştı. Polis müdahale etti. Polis, eylemcilerden park yerine giriş çıkışlara müdahale etmemelerini istiyor. Eylemciler ise her geçen dakikanın Asya bebeğin aleyhine olduğunu söyleyerek, Sağlık Bakanı randevu verene kadar yolu kapatmaya devam edeceklerini söylüyor.

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10/09/2021 12:32