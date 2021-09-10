Eylemde Bir Kişi Tutuklandı

SMA hastası Asya bebeğin tedavisi için Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleşen eylemde arbede çıktı, bir kişi tutuklandı

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10/09/2021

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Eylemde Bir Kişi Tutuklandı

Asya Bebeğin tedavisi için yapılan eylemde, park yerinden araçların çıkmasına izin vermeyen eylemcilerle araç sürücüleri tartıştı. Polis müdahale etti. Eylemde polis bir kişiyi tutukladı.

 Eylemciler ise her geçen dakikanın Asya bebeğin aleyhine olduğunu söyleyerek, Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in randevu verene bakanlık önünde ayrılmayacaklarını dile getirdi.

10/09/2021 12:47
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TAGS: asya, asya bebek, eylem, sağlık bakanlığı
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