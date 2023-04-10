Eylemde tansiyon yükseldi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün devam edilecek Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yapıyor. Meclis önüne yürüyen eylemciler “Aksa’ya Hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemciler Meclis'in bahçe kapısını tekmeleyerek, açmak için zorladı. Bu sırada eylemciler ve polis karşı karşıya geldi. Eylemciler daha sonra zor kullanarak kapıyı açtı ancak Meclis bahçesine girmedi.

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10/04/2023 10:49