Eylemdeki Hayvan Üreticileri Özgürlük Anıtını da Trafiğe Kapattı…

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhuriyet Meclisi önünün ardından Özgürlük Anıtı da trafiğe kapattı.

ads ads ads ads
01/06/2021

ads
ads
ads
Eylemdeki Hayvan Üreticileri Özgürlük Anıtını da Trafiğe Kapattı…

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhuriyet Meclisi önünün ardından Özgürlük Anıtı da trafiğe kapattı.

Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme bugün de devam eden birlik, araçlarla Meclis önü ve Şehitler Anıtı önünü tıkadı.

Eylemciler, polisin Meclis çıkışını araçlarla kapatması üzerine yaya olarak Özgürlük Anıtına yürüdü ve burada oturma eylemi başlattı.

Eylemciler “Direne direne kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız” sloganları attı.

01/06/2021 13:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Özgürlük Anıtı, Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.