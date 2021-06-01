Eylemdeki Hayvan Üreticileri Özgürlük Anıtını da Trafiğe Kapattı…

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhuriyet Meclisi önünün ardından Özgürlük Anıtı da trafiğe kapattı.

Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme bugün de devam eden birlik, araçlarla Meclis önü ve Şehitler Anıtı önünü tıkadı.

Eylemciler, polisin Meclis çıkışını araçlarla kapatması üzerine yaya olarak Özgürlük Anıtına yürüdü ve burada oturma eylemi başlattı.

Eylemciler “Direne direne kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız” sloganları attı.

Bu habere tepkiniz:



01/06/2021 13:25